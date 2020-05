Lauberhorn-Zoff

«Eine Million ist nicht stemmbar»

Im Knatsch um die Rennen am Lauberhorn wehrt sich Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann gegen «überstiegene Forderungen» und bezeichnet den Anlass als «mangelhaft vermarktet».

Wenn Unterstützung, dann eher im Bereich von 100 000 Franken: Urs Lehmann, Präsident von Swiss Ski, verortete an einer Medienkonferenz die finanziellen Möglichkeiten des Skiverbands für die Unterstützung der defizitären Lauberhorn-Rennen.

Der Zoff um die Lauberhorn-Rennen hat die Schweizer Ski-Szene über die Auffahrtstage aufgewühlt. Nach dem heftig kritisierten Entscheid, die Rennen vorderhand aus dem Kalender zu nehmen, hat Swiss-Ski-Chef Urs Lehmann Stellung zur Eskalation genommen. «Das Hauptproblem liegt nicht bei Swiss-Ski. In den letzten fünf Jahren waren drei von fünf Austragungen defizitär», sagt Lehmann. Er präsentiert einen Lösungsvorschlag in drei Schritten: «Wir sehen in einem ersten Schritt, dass die Vermarktung der Lauberhorn-Rennen optimiert werden muss. Der zweite Schritt ist die Unterstützung durch die öffentliche Hand.»