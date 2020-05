Auf Bibersuche

Lehrer entzückt mit witziger Netz-Natur-Parodie für seine Schüler

Ein Lehrer aus dem Oberaargau ging während des Lockdown für seine Schüler auf Bibersuche. Das witzige und informative Video entzückt jetzt das Internet.

Zu Beginn des Lockdown hat sich der Roggwiler Lehrer Silas Bitterli eine Aufgabe gestellt: einen Biber in freier Wildbahn fotografieren und filmen. In einem elfminütigen Video, das derzeit auf Facebook kursiert, dokumentierte er die langwierige Suche nach den Nagetieren für seine Schüler. Mit einer Videofalle, der Hilfe seiner Frau und viel Humor produzierte er die Minidokumentation (siehe Video). Darin parodiert Bitterli humorvoll die SRF-Dokureihe «Netz Natur» und deren legendären Moderator Andreas Moser.

«In unserem Lehrerkollegium ist die Biberfolge von ‹Netz Natur› ein kleiner Running Gag», sagt Bitterli. Ursprünglich wollte er für seine Schüler während des Lockdown jede Woche ein Update der Bibersuche drehen. «Dies ging leider nicht, da die kleinen Nager echt schwierig zu finden sind.» So wurde aus dem Projekt schlussendlich ein grösseres Einzelfilmchen.

Abenteuer vor der Haustüre

Nun hat den Lehrer das Biberfieber gepackt: «Ich gehe ungefähr alle zwei Tage für ein, zwei Stunden nach draussen und schaue nach der Biberfamilie.» Mittlerweile habe er einen Ort gefunden, an dem er die Nager gut beobachten könne. «Es ist spannend zu sehen, wie die Dämme von Tag zu Tag wachsen.»

Freizeit in der Natur

Bei Schüler und Lehrerkollegen sei das Video gut angekommen: «Viele waren überrascht, was man vor der eigenen Haustüre alles erleben kann», so Bitterli. Er habe gar von Eltern gehört, die nun mit ihren Kindern in die Natur gingen, um Biber zu beobachten.