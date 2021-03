Locarno : Lehrer feiert Alk-Party in Schule und fliegt wegen Instagram-Story auf

In Locarno feierte ein Lehrer mit seinen Freunden eine Party in der Schule. Da einer seiner Freunde die Feierlichkeiten auf Instagram dokumentierte, flog das Ganze auf und der Mann wurde von der Arbeit suspendiert.

Das Ganze landete in den Sozialen Medien – und er muss seinen Posten an der Mittelschule in Locarno vorübergehend räumen.

Am Freitagmorgen intervenierten dann die Kantons- und Kommunalpolizei bei der Party an der Mittelschule in Locarno, wie «Tio» berichtet. Der Lehrer wurde nach der nächtlichen illegalen Party nun suspendiert. Das Tessiner Departement für Bildung, Kultur und Sport bezeichnete den Vorfall als «schweren Vandalismus» an der Mittelschule in Locarno. «Die Aktion schadet dem institutionellen Image der Schule erheblich, da sie zudem fotografiert, gefilmt und in den Sozialen Medien gepostet wurde», so die Stellungnahme des Departements.