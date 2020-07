Ferien im Risikoland

«Lehrer sollen Schüler aus Risikoländern sofort nach Hause schicken»

Schüler, die frisch aus den Sommerferien aus einem Risikoland zurückgekehrt sind, haben im Unterricht nichts verloren. Lehrer sollen sie vor Ort sofort vom Unterricht ausschliessen.

«Lehrer oder Schulleiter sollen zudem Kinder, die zum Unterricht erscheinen und von denen sie wissen, dass sie in einem Risikoland in den Ferien waren, unter Benachrichtigung der Eltern sofort nach Hause schicken», sagt Daniel Dauwalder, Mediensprecher des Eidgenössischen Departements des Innern.

Sofia verbrachte die Sommerferien in Brasilien, Leon im Kosovo. Nach ihrer Rückkehr dürften die beiden Schüler des fiktiven Beispiels nicht direkt wieder die Schulbank drücken. Da die Länder zu den Risikogebieten gehören, müssen sich Rückkehrer bei der Ankunft in der Schweiz zehn Tage in Quarantäne begeben. Doch was geschieht, wenn sich Schüler am ersten Schultag verplappern und dabei klar wird, dass die Eltern sie statt in Quarantäne ins Klassenzimmer geschickt haben?