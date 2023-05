Basel: «Ohne Referenzen auf den Krieg» – russische Siegesfeier findet statt

Der Verein organisierte Kurse in «Heimatlicher Sprache und Kultur», die vom Kanton anerkannt waren. Der Kanton hat dem Verein die Bewilligung zur Erteilung dieser Kurse nach dem Eklat am ESAF entzogen.

Als Einzige der Gruppe trug die Russin L.M.* eine «Z»-Brosche an ihrer Tracht beim ESAF-Festumzug. Entgegen der Beteuerungen des russischen Vereins war dies in politischer Absicht geschehen.

Am 9. Mai 2022 feierte die russischstämmige Gemeinschaft aus der Region auf dem Friedhof Hörnli den «Tag des Sieges». Mit dabei: Mitglieder des Vereins Russkij Basel. Die Basler Regierung wollte den Anlass dieses Jahr verhindern, scheiterte aber an der russischen Botschaft.

Auch in diesem Jahr beabsichtigen die Russen, am 9. Mai eine Gedenkfeier auf dem Friedhof Hörnli abzuhalten.

Der Eklat rund um den Verein Russkij Basel nahm seinen Lauf am Eidgenössischen Schwingfest (ESAF) in Pratteln BL. Am Trachtenumzug trug ein Vereinsmitglied eine «Z»-Brosche. Der Buchstabe ist seit der russischen Invasion in der Ukraine ein Synonym für die russische Kriegspropaganda geworden. Der Aufschrei nach dem ESAF-Auftritt war gross und hatte Konsequenzen.