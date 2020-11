Frankreich : Lehrer und Schüler streiken in Frankreich wegen mangelhafter Covid-Prävention

In Frankreich riefen Lehrergewerkschaften zu Streiks auf. Sie kritisieren die mangelhafte Covid-Präventionsmassnahmen.

Eine Reihe von Lehrergewerkschaften riefen am Dienstag in Frankreich zu Streiks auf. Sie kritisieren, die ihrer Ansicht nach, mangelhaften Covid-Präventionsmassnahmen. Laut Lehrergewerkschaften braucht es mehr Lehrer, um die Klassen aufzuteilen , denn n ur so könne in kleinen Gruppen unterrichtet werden. Auch Schüler unterstützen die Lehrer. In mehreren Städten blockierten sie Gymnasien. In Paris und einigen Vorstädten kam es zu Zusammenstössen zwischen Polizei und Schülern.