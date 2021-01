Oberschenkel von Schülerin massiert : Lehrer von Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen

Der Lehrer einer Oberwalliser Mittelschule wurde von einer Schülerin der sexuellen Belästigung bezichtigt. Das Gericht sieht den Tatbestand als nicht gegeben an – und hat den Beschuldigten freigesprochen.

Gemäss Aussagen der Schülerin massierte der Beschuldigte ohne um Erlaubnis zu bitten ihr Bein, nachdem sie im Anschluss an einen 12-Minuten-Lauf Schmerzen verspürt hatte. Zwar sah das Gericht diese Darstellung als erwiesen an. Es hielt jedoch fest, dass in Anbetracht der konkreten Umstände der objektive Betrachter davon ausgegangen wäre, «dass der Beschuldigte der Schülerin bloss helfen bzw. ihr etwas erklären wollte und seine Berührungen keine sexuelle Bedeutung hatten». Dies sei auch der Eindruck einer anwesenden Kollegin gewesen.

«Keine klaren Hinweise»

Ferner belastete die Schülerin den Lehrer, ihr während einer Turnlektion, in der eine angepasste Version von American Football gespielt wurde, an den Po gefasst zu haben. Hier kam das Gericht in Würdigung aller Zeugenaussagen zum Schluss, «dass keine klaren Hinweise vorliegen, dass es zu einer Berührung am Gesäss gekommen sei, was in einem schnellen Spiel wie American Football auch den Mitspielern hätte auffallen müssen. Aufgrund der beschriebenen Umstände bestehen daher erhebliche Zweifel daran, dass der angeklagte Sachverhalt einem realen Geschehen entspricht.»