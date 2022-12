Lehrerin soll Nacktfotos an Schüler geschickt haben

Skandal in Österreich : Lehrerin (35) soll Nacktfotos an ihren Schüler (14) geschickt haben

In Salzburg steht eine Lehrerin vor Gericht, die einen Schüler sexuell belästigt haben soll.

Eine Lehrerin aus der Region Salzburg soll ihrem 14-jährigen Schüler erotische Bilder von sich geschickt haben. Ausserdem habe die 35-Jährige den Jugendlichen aufgefordert, solche Bilder von sich zu schicken, wie ORF Salzburg am Freitag berichtet.

Laut Ermittlerinnen und Ermittler sei es auch zu Übergriffen gekommen. So habe sie den 14-Jährigen in die Schulbibliothek gerufen, ihn dort geküsst und an ihm sexuelle Handlungen vornehmen wollen. Mittlerweile sei die 35-Jährige ihren Job los und ist nicht mehr als Lehrerin tätig.