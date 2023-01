Lengnau: Lehrerin donnert Schüler Türe an Kopf und ohrfeigt ihn

Der Zwischenfall ereignete sich an der Kreisschule in Lengnau AG.

Danach ohrfeigte sie ihn zweimal. Die Mutter zeigte die Lehrerin an, diese wurde wegen mehrfacher Tätlichkeit verurteilt.

Die 61-Jährige schlug einem 13-jährigen Schüler beim Hinausstürmen aus dem Zimmer die Türe an den Kopf.

Eine Lehrerin im aargauischen Lengnau wurde wegen mehrfacher Tätlichkeit per Strafbefehl verurteilt . Dies berichtet «Tele M1». Die 61-Jährige hatte einem Schüler, der laut geworden war, eine Türe an den Kopf geknallt und ihn danach zweimal geohrfeigt.

Der Schüler habe den Auftrag erhalten, die Schulzimmertüre zu vermessen. Bei seinem Auftrag sei er laut gewesen. Die Lehrerin habe daraufhin die Geduld verloren und sei aus dem Zimmer gestürmt. Dabei habe sie dem 13-Jährigen die Türe an den Kopf geschlagen und ihn danach zweimal geohrfeigt.

«Sie hätten ihm auch eine Ohrfeige gegeben»

Daraufhin habe die Lehrerin die Mutter des Jugendlichen angerufen und ihr erzählt, was passiert sei. Die Mutter fragte laut Bericht ungläubig nach – und die Lehrerin entgegnete: «Was hätten Sie in dieser Situation gemacht? Sie hätten ihm sicher auch eine Ohrfeige gegeben.»

Die Mutter zeigte die Lehrerin an. Die 61-Jährige wird wegen mehrfacher Tätlichkeit zu einer Geldstrafe von über 1000 Franken verurteilt. Sie darf aber weiterhin an der Kreisschule in Lengnau unterrichten.