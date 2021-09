Leiche in Park gefunden : Lehrerin auf dem Nachhauseweg getötet – weiterer Femizid in London

Die 28-Jährige hätte fünf Minuten Weg zu ihrer Wohnung gehabt. Das Land kämpft gegen eine Vielzahl von Femiziden, 2020 sollen in England 180 Frauen von Männern getötet worden sein.

Die aktuelle Tötung weckt Erinnerungen an den Mord an Sarah Everard. Er beschäftigte England während Wochen. Ein ehemaliger Elitepolizist hatte die Tat gestanden.

Die aktuelle Tötung weckt Erinnerungen an den Mord an Sarah Everard. Er beschäftigte England während Wochen. Ein ehemaliger Elitepolizist hatte die Tat gestanden.

Die Tötung an der Frau ist eine weitere von vielen. Laut Londons Bürgermeister wurden in England seit Jahresbeginn 180 Femizide begangen.

Ein halbes Jahr nach dem Mord an der Londonerin Sarah Everard erschüttert erneut die Tötung einer jungen Frau die britische Hauptstadt. Die 28-Jährige wurde vermutlich auf dem kurzen Weg zwischen ihrer Wohnung und einem Pub getötet, wo die Lehrerin eine Freundin treffen wollte. Am Donnerstagabend teilte die Londoner Polizei mit, dass ein 38-jähriger Mann unter Mordverdacht festgenommen worden sei.

Die junge Frau war am vergangenen Freitagabend verschwunden, ihre Leiche wurde am Samstagnachmittag in einem Park gefunden, der zwischen Wohnung und Kneipe liegt. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, mögliche Hinweise und Beobachtungen zu melden.

Breite Betroffenheit

Noch kein Urteil im Fall Sarah Everard gesprochen

Das Problem ist in Grossbritannien seit dem Mord an Sarah Everard stärker in den Fokus gerückt. Die 33-Jährige war im März auf dem Weg von einer Freundin nach Hause verschwunden. Erst Tage später wurde ihre Leiche in einem Waldstück in der südostenglischen Grafschaft Kent gefunden. Ein Londoner Polizist hat vor Gericht gestanden, Everard auf offener Strasse entführt und anschliessend vergewaltigt und getötet zu haben. Das Urteil gegen ihn wird in der kommenden Woche erwartet.