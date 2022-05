Pennsylvania: Lehrerin hat Sex mit 17-jähriger Schülerin – Ehemann verpfeift sie

Der verärgerte Ehemann der 26-jährigen Olivia Ortz meldete die Beziehung dem Schulleiter der Highschool in Pennsylvania. Am Montag wurde die Chorleiterin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Sie wird wegen sexueller Handlungen mit einer 17-jährigen Schülerin der Wilmington Area High School in zwei Fällen angeklagt, wie die «New York Post» unter Berufung auf «New Castle News» berichtete.

Der Ehemann, der ebenfalls für die Musikabteilung der Schule arbeitet, fand auf Ortz’ iPad über 100 belastende Nachrichten zwischen seiner Frau und der Schülerin. Darauf informierte er den Schulleiter, welcher sie am 9. Mai suspendierte. Vier Tage darauf, am Freitag, wurde ein Haftbefehl gegen die 26-Jährige ausgestellt. Ortz weigerte sich jedoch, sich der Polizei zu stellen, und sang am Sonntag noch an einem örtlichen Konzert, bevor sie sich schliesslich am Tag darauf stellte.