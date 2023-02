USA: Schüler (17) dreht komplett durch, weil ihm Lehrerin Nintendo wegnimmt

Angriff auf Lehrerin wegen beschlagnahmter Nintendo Switch: Der 135 Kilogramm schwere Teenager (17) greift eine Hilfslehrerin brutal an.

In einer Schule in Palm Coast im US-Bundesstaat Florida schlug am Dienstag ein Schüler (17) eine Hilfslehrerin bewusstlos. Der Grund: Nach einem Vorfall nahm sie ihm seine Nintendo-Switch-Spielkonsole weg.