Zürich Lehrerin trägt keine Maske im Unterricht und wird entlassen

Eine Zürcher Primarlehrerin wurde fristlos entlassen. Der Grund: Sie hat sich öffentlich in einem Interview gegen das Tragen von Schutzmasken im Schulzimmer ausgesprochen und ohne Maske unterrichtet. «Ich habe grosse Bedenken und Skepsis, was das bei den Kindern auslösen kann.» Sie könnten einen seelischen Schaden davontragen, meint die Lehrerin gegenüber «Tele Züri» .

«Man weiss ja, dass Mimik und der Ausdruck von Gefühlen sowie zeigen von Empathie sehr wichtig sind in der Beziehungspflege.» Mit einer Maske im Gesicht sei das unmöglich, so meint die Lehrerin. «Kinder, die sich noch in der Sprachentwicklung befinden, vor allem solche mit Deutsch als Zweitsprache, sind darauf angewiesen, dass sie uns gut hören und an unseren Lippen ablesen können.»