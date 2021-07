An Wiener Schule : Lehrerin verstört Kinder im Sexual-Unterricht

Eklat an einer Wiener Volksschule: Eine Lehrerin klärte ihre Schüler im Alter zwischen 6 und 10 Jahren im Sexualunterricht auf. Ein Bub wurde deswegen aus der Schule genommen.

Die Schulleitung in Wien will den Fall unter die Lupe nehmen.

An einer Schule in Wien hat eine Lehrerin ihre Schülerinnen und Schüler mit Sexualkundeunterricht «verstört».

Wie die «Kronen Zeitung» am Montag berichtet, soll eine Lehrerin an einer Volksschule in Wien mit Mehrstufenprinzip im Mai ihre jungen Schülerinnen und Schüler mit ihrem Sexualkundeunterricht schwer verstört haben. Die Pädagogin hatte an einer Frauenpuppe explizit erklärt, wie Geschlechtsverkehr funktioniert.