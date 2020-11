Altmodisches Strafrepertoire

So wurden beispielsweise Schüler bei Vergehen dazu aufgefordert, Liegestützen zu machen. Oder wenn sie erwischt wurden wie sie mit dem Stuhl Schaukeln, mussten sie eine gewisse Zeit den Unterricht stehend oder kniend verfolgen. «Das Strafrepertoire für Schüler, die den Unterricht störten, erscheint eher altmodisch», sagt Strittmatter weiter. Zudem erklärt er, dass sich ein kleiner Teil verängstigt, schikaniert oder gedemütigt gefühlt habe.

Lehrerin darf weiter Unterrichten

Die Lehrerin wird weiterhin an der Schule beschäftigt, dafür sprach sich Strittmatter aus. Sie wird nun als Fachlehrerin und nicht mehr als Klassenlehrerin eingesetzt. Von einer Kündigung sah er ganz ab, weil sie missbräuchlich gewesen wäre. «Denn die Lehrerin wurde von der Schulleitung wegen ihrer Vergehen nie angemahnt», so Strittmatter. Nach seiner Aussage sei sie eine erfahrene und engagierte Lehrerin und habe nicht bei allen Kindern und Eltern so stark polarisiert.