Lehrermangel: Mehr Lohn für Mathelehrer

Lehrkräfte fehlen nicht nur an Primarschulen. Auch an Gymnasien fehlt es an Lehrerinnen und Lehrern.

Nach den Volksschulen zeichnet sich auch an den Gymnasien ein Lehrermangel ab. «Schon heute unterrichten teilweise nicht ausreichend qualifizierte Lehrpersonen an den Gymnasien», sagt Lucius Hartmann, Präsident des Verbands der Schweizer Gymnasiallehrpersonen, in der «SonntagsZeitung» . Grund sind die steigenden Schülerzahlen aufgrund des demografischen Wandels. «Bis 2031 wird es zusätzliche 2000 bis 3000 Lehrkräfte brauchen», so Hartmann. Vor allem in den Fächern wie Mathematik und Physik ist es schwierig, genügend Nachwuchs-Lehrkräfte für die Gymnasien zu finden, da diese Studienabgänger attraktive Alternativen auf dem Arbeitsmarkt haben. Derzeit würden gemäss dem Bericht 800 Nachwuchslehrerinnen und -lehrer ihr Diplom für das Gymnasium abschliessen, es bräuchte jedoch zusätzliche 250 bis 350.