Ausserberg VS : Lehrling (17) stirbt bei Spitzarbeiten in Schacht

Am Dienstagnachmittag 14. Juni 2022 ereignete sich in Ausserberg ein Arbeitsunfall. Dabei verlor ein Jugendlicher sein Leben.

Der tödliche Arbeitsunfall ereignete sich in Ausserberg VS.

Ein Lehrling war am Dienstagnachmittag mit Spitzarbeiten in einem Schieberschacht in Ausserberg VS beschäftigt. Während dieser Zeit liess er im Schacht ein Stromaggregat laufen. Als kurze Zeit später ein Arbeitskollege vorbeischaute, fand er den jungen Mann leblos im Schacht liegend, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.