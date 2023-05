Zürich: Frau wird von Rumflasche am Kopf getroffen

Am Bahnhof Uitikon-Waldegg kam die Uetlibergbahn kurz vor Mitternacht an.

Mit dieser bösen Überraschung hat eine 41-jährige Frau, die entlang der Uetlibergbahn lief, im letzten Sommer nicht gerechnet. Ein betrunkener 20-Jähriger hatte eine Rumflasche aus der S-Bahn geworfen und sie dabei am Kopf getroffen. Die 41-Jährige musste deswegen mit einem offenen Schädelbruch in ein Spital gebracht werden.

Wie die «NZZ» schreibt, spricht der junge Mann jetzt vor dem Bezirksgericht in Dietikon ZH seine Reue aus. Er habe dabei aus einem Notstand heraus gehandelt und hatte nicht die Absicht, jemanden zu treffen. Am Anfang des Zwischenfalls steht ein Wildpinkler. Kurz nach Mitternacht kam die Uetlibergbahn im Bahnhof Uitikon-Waldegg an. Ein Kollege des beschuldigten Flaschenwerfers steigt aus und pinkelt an eine Hecke. Gleichzeitig blockiert der Beschuldigte die Zugtüre.