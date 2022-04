Gossau SG – Lehrling schreinert Velo aus Holz

Der Schreinerlehrling Lino Landolt, welcher im vierten Lehrjahr ist, hat in den letzten vier Monaten ein Holzvelo erarbeitet. «Ich hatte kein eigenes Velo zu Hause und da ich Handwerker bin, wollte ich mich an der Herausforderung versuchen, eines selbst zu bauen», sagt Lino. Erfahrung beim Velo-Bau hat in der Schreinerei niemand, also musste der Lehrling sich alles selber beibringen.