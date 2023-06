Domat/Ems: Lehrling mit Traktor verunfallt – Tiere waren im Anhänger

In Domat/Ems GR ist ein Viehanhänger gekippt.

Ein 18-jähriger Landwirt in Ausbildung fuhr am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr mit einem Traktor mit einem Viehtransportanhänger von Domat/Ems GR kommend über die Churerstrasse in Richtung Chur. Beim Befahren des Kreisels beim Plarenga-Center muss sich die Gewichtsverteilung der geladenen vier Kühe sowie einem Kalb derart verschoben haben, dass der Anhänger auf die rechte Seite kippte. Dabei wurde der Anhänger total beschädigt.