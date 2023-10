Schülerinnen und Schüler : «Stehen so unter Druck, alles ist anders als früher»

1 / 8 Bildungs-Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) schlägt vor, dass die Lehre attraktiver werden soll. Lernende sollten acht Wochen Ferien haben, sagt er. Diese Erhöhung wäre moderat und würde die Lehre gegenüber weiterführenden Schulen aufwerten. Tamedia Der Run auf das Langgymnasium direkt nach der Primarschule müsse gestoppt werden. Das Langgymnasium sei eine Fehlkonstruktion und gehöre abgeschafft. Wer ins Gymi will, könne das nach der zweiten oder dritten Sek machen, Jugendliche seien dann gereifter und in ihrem Entscheid gefestigter, und die Erfolgschancen seien höher. Ela Çelik Mit einer Abschaffung des Langgymnasiums würde grosser Druck von den Primarschulkindern genommen, sagt Leutenegger. Er möchte verhindern, dass Zehn- und Elfjährige schon so unter Druck geraten, weil die Eltern glauben, ihre Kinder gehörten ins Gymnasium. Bei einem späteren Übertritt komme der Wunsch häufiger von den Jugendlichen selber. Tamedia

Darum gehts Der Zürcher Schulvorsteher Filippo Leutenegger schlägt vor, das Langzeit-Gymnasium abzuschaffen, damit die Kinder zuerst in die Sekundarschule gehen.

So hätten sie mehr Perspektiven und seien gereifter beim Entscheid, das Gymnasium zu besuchen.

Auch solle die Lehre dank acht Wochen Ferien für Lernende attraktiver werden.

Der Gymi-Druck sei heute zu gross, sagt der Zürcher Schulvorsteher Filippo Leutenegger. Mit verschiedenen Massnahmen will er dagegen anwirken: Das Langgymnasium solle am besten abgeschafft werden, damit alle Schüler zuerst die Sekundarschule besuchen und sich beim Schnuppern mehr Perspektiven verschaffen. Zudem will Leutenegger die Lehre aufwerten – etwa mit der Einführung von bis zu acht Wochen Ferien für Lernende.

«Wir stehen so unter Druck»

In der 20-Minuten-Community sorgt der Vorschlag für Aufregung. Leserinnen und Leser sind sich uneins darüber. Usercastslol, der selber noch zur Schule geht, spricht sich dafür aus: «Ich finde es eine gute Idee ! Wir stehen so unter Druck. Sie können sich das nicht vorstellen. Alles ist anders als früher!»

Zahlreiche Community-Mitglieder bringen ihre Besorgnis über genau diesen Schulstress zum Ausdruck und sprechen sich deshalb für mehr Ferien aus. User JosefApfelbaum findet sogar: «Die Kinder sollten generell vom Lerndruck bereits ab fünf Jahren entlastet werden und anstelle der Frühakademisierung nicht nur acht Wochen Ferien haben, sondern überhaupt mehr Freiraum zur Entwicklung bekommen.»

Auch User Pingpongbälleli ist für Leuteneggers Idee. Seine Begründung: «Erholte Menschen bringen bessere Leistungen und arbeiten effizienter.»

«Die sollen erwachsen werden»

«Die Ausbildung ist eine harte Vorstufe des realen Lebens. Warum also mehr Ferien?», findet hingegen User 5tron5 . Dem schliesst sich User kvol an: «Das ist aber jetzt nicht euer Ernst. Die sollen erwachsen werden.» NN1 ist aus anderen Gründen gegen Leuteneggers Idee: «Nein. Das kostet nur und bringt nichts», schreibt er.



Andere wiederum haben Zweifel an der Umsetzung. coma17 etwa schreibt: «Die Idee ist ja super. Aber das bedeutet bei einer dreijährigen Lehre neun Wochen weniger Ausbildungszeit, was ein rechter Brocken ist. Das bedeutet im Umkehrschluss mehr Stress durch schnelleres Lernen. Oder sollen die Lehren auf vier und fünf Jahre verlängert werden zum Wohle der entspannten Teenager?»

chief111 sieht ein anderes Problem: «Mit 15 steckt man noch in der Pubertät und interessiert sich nicht dafür, was man die nächsten knapp 50 Jahre arbeiten soll. Viele wissen in diesem Alter einfach noch nicht, wo die Reise hingehen soll.»

«Warum nicht für alle acht Wochen Ferien?»

«Ich befürworte die acht Wochen Ferien, obwohl ich auch nur vier Wochen hatte. Alle, die hier dagegen sind – ihr gönnt anderen nichts. Den ersten Schock hat man ja bereits nach der Schule mit 14 Wochen Ferien und dann abrupt auf fünf Wochen», findet User Akinom19.

Und andere Userinnen und User treiben Leuteneggers Vorschlag noch weiter. Einer von ihnen ist SchauMalHin: «Warum nicht für alle acht Wochen Ferien – brauchen wir heute nicht alle mehr Erholung? Von irgendwo kommt ja die Tatsache, dass immer mehr Menschen ausgebrannt sind!»

