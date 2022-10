LCI St. Gallen: Lehrpersonen erhalten seit Februar keinen Lohn mehr – Schule fällt aus

Nun ist die Situation sogar so prekär, dass der Verein keine finanzielle Deckung mehr hat und ihm der Konkurs droht. (Symbolbild)

Das Lehrpersonal, sowie Kursleiterinnen und Kursleiter der Schule für italienische Sprache und Kultur in St. Gallen sollen seit Monaten keinen Lohn mehr erhalten haben.

An der Schule für italienische Sprache und Kultur (LCI) im Kanton St. Gallen sollen Lehrpersonen seit Februar 2022 keinen Lohn mehr erhalten haben. Deswegen bietet die Schule ab sofort auch keinen Unterricht mehr für die Kinder an. Rund 20 Lehrpersonen sowie Kursleiterinnen und Kursleiter sind von den ausbleibenden Lohnkosten betroffen.

Es droht der Konkurs

Nun ist die Situation sogar so prekär, dass der Verein keine finanzielle Deckung mehr hat und ihm der Konkurs droht. «Der Verein LCI hat 550’000 Franken Schulden, da der italienische Staat vor einigen Jahren aufgrund bürokratischer Probleme nicht alle Kosten gedeckt hatte», sagt De Simeis.

«Grösstes Drama in der Geschichte des Vereins»

Deshalb habe der Verein den Eltern vorgeschlagen, jährlich einen freiwilligen Betrag von 200 Franken pro Jahr zu bezahlen, damit der Unterricht gewährleistet werden und die Löhne bezahlt werden konnten. «Nun wurde ihnen aber, da der Verein lediglich die erste Rate erhalten hatte und sich somit verschuldete, vom italienischen Staat die Bewilligung für das nächste Schuljahr nicht mehr erteilt», so der Präsident des Comites zu 20 Minuten. Notabene derselbe Staat, der das nötige Geld nicht vollständig überwiesen hatte.

«Die Kurse werden grundsätzlich vom Staat finanziert. Damit soll die italienische Sprache und Kultur im Ausland lebenden Kindern mit italienischen Wurzeln nähergebracht werden», erklärt De Simeis. «Es ist das grösste Drama in der Geschichte des Vereins», sagt De Simeis. Die Leidtragenden seien die Kinder, sowie alle Personen, die mit Herzblut hinter dem LCI stünden. «Wie es zukünftig aussieht, weiss niemand. In Rom interessiert sich keiner dafür», sagt De Simeis.

«Konnte nicht mal den Kindern Ciao sagen»

«Ich habe mich während 50 Jahren für die Kurse in der Ostschweiz eingesetzt, habe deren Entstehung miterlebt», sagt die Sprachlehrerin Liberata Ginolfi, die im LCI unterrichtete, zu 20 Minuten. «Die Meldung, dass die Schule schliessen muss, kam von einem Tag auf den anderen, wir konnten nicht mal den Kindern Ciao sagen», sagt Ginolfi.

Die Lehrpersonen hatten zuvor dem italienischen Botschafter einen Brief geschickt. «Wir haben seit Februar ohne Lohn gearbeitet. Wir sagten, wenn wir nicht bis Mitte Oktober unsere Löhne erhalten, werden wir den Unterricht nicht weiterführen», so die Sprachlehrerin. Und so sei es schlussendlich auch gekommen.