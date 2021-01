Sie fühlen sich im Stich gelassen: Primarlehrpersonen stecken sich doppelt so häufig mit dem Coronavirus an wie der Rest der Bevölkerung. Nun fordern sie eine Bevorzugung beim Impfen.

Primarlehrpersonen stecken sich doppelt so oft mit Corona an. Ein Beispiel: A.L. (38) und seine Frau sind beide Primarlehrpersonen. Sie haben sich in der Schule mit dem Coronavirus angesteckt.

Darum gehts Primarlehrpersonen stecken sich doppelt so oft mit Corona an wie der Rest der Bevölkerung.

Die Lehrpersonen fühlen sich im Stich gelassen.

Die SP unterstützt ihre Forderungen nach FFP2-Masken.

Weiter wird gefordert, dass Lehrpersonen im Impfplan Priorität erhalten sollen.

Laut den Richtlinien des Bundes gehören sie nicht zur Risikogruppe – und trotzdem stecken sich Lehrpersonen auf Primarstufe doppelt so häufig mit dem Coronavirus an wie der Rest der Bevölkerung. Einzig der Kanton Baselland hat am Dienstag reagiert: Ab Mittwoch müssen Schüler ab 10 Jahren während dem Unterricht eine Maske tragen. Zudem erhalten Lehrpersonen aller Klassenstufen gratis FFP2-Masken. Doch in anderen Kantonen gibt es bislang keine entsprechenden Massnahmen.

« Es ärgert mich, dass die Gefahr von der Regierung und der Gesundheitsbehörde für Lehrpersonen so runtergespielt wird », so S.L. * (53). Sie trägt seit längerem eine FFP2 - Maske zum U nterrichten , um sich vor Ansteckungen durch ihre Schüler zu schützen. « Es ärgert mich, dass ich die Schutzmaske selbst bezahlen muss. Ich komme mir ausgenutzt vor » , so die Unterstufenlehrerin.

Vo m geltenden Schutzkonzept hält S.L. nicht viel. Insbesondere im Werk- oder Turnunterricht sei Abstandhalten nicht umsetzbar. « Ein weinendes Kind kann auch nicht auf Abstand getröstet werden » , sagt die Lehrerin. Sie wünsche sich keine Schliessung der Primarschulen, im Gegenteil: « Es ist wichtig, dass Präsenzunterricht in der Unterstufe stattfindet, aber wir Lehrpersonen müssen geschützt werden. »

In der Impfstrategie werden Lehrpersonen nicht erwähnt

« Wir müssen uns in der Schule angesteckt haben, denn sonst waren wir nirgends » , so A.L. * (38). Er und seine Frau unterrichten beide a uf Primarschul -Stufe . Sie beide sind letztes Jahr an Corona erkrankt. Auch er spricht sich dafür aus, schneller Zugang zur Impfung zu bekommen. Es könne nicht sein, dass Lehrpersonen mit der Impfung bis Juli warten müssen. Seine Frau und er hätten glücklicherweise keinen schweren Verlauf gehabt. Doch: « Insbesondere ältere Lehrpersonen brauchen den Schutz! »

« Ich fühle mich von Bund und Kanton bezüglich Schutzmassnahmen im Stich gelassen » , s agt auch die Unterstufenlehrerin, L.H. * (28). « Es enttäuscht mich sehr, dass wir in der Impfstrategie nicht einmal erwähnt werden .» Das spiegle die fehlende Wertschätzung für den Lehrberuf. An einen normalen Unterricht sei unter den herrschenden Umständen nicht zu denken aufgrund der Krankheitsausfälle, sagt Lehrerin R.H.* (45). Denn die Ansteckungsgefahr sei gross: «Ich komme als Primarlehrperson täglich in Kontakt mit Personen aus mindestens 40 Haushalten.»

Den Tenor aus der Branche unterstützt die Präsidentin des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, Dagmar Rösler: «Wir haben verlangt, dass Lehrerinnen und Lehrer privilegiert geimpft werden können, weil ja auch sie geschützt werden müssen», sagt sie in einem Interview mit srf.ch.

SP fordert FFP2-Masken für Lehrpersonen

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind besonders gefährdete Personen, Gesundheitspersonal, enge Kontakte besonders gefährdeter Personen und Personal in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Risiko, wie ein Heim, zuerst zu impfen – und erst danach der Rest der Bevölkerung, wie beispielsweise Primarlehrpersonen.

Trotzdem wird die Forderung von Seiten der SP unterstützt: Generell sollen Personen i n exponierten Risikoberufen , die kein Home o ffice machen können prioritär geimpft werden – d as schliesse unter andere m auch Lehrpersonen mit ein , sagt Nicolas Haesler, Mediensprecher der SP Schweiz.