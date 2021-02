«Der Dicke hatte einen Herzinfarkt» : Leibarzt lästerte am Todestag über sterbenden Diego Maradona

Neurochirurg Leopoldo Luque war stets an Diego Maradonas Seite. Nun kommen respektlose Chats und Sprachnachrichten des Arztes ans Licht, die vom Todestag der Fussballlegende stammen. Maradonas Tochter ist empört.

Seit über zwei Monaten ist die argentinische Fussballlegende Diego Maradona nun tot. Der 60-Jährige starb am 25. November 2020 an einem Herzinfarkt. Sein Tod stürzte Argentinien und Fussballfans weltweit in tiefe Trauer. Wie die spanische Zeitung «Marca» schreibt, läuft eine Untersuchung, die Klarheit schaffen soll über die letzten Momente von Maradonas Leben. Im Fokus der Untersuchung: Sein Neurochirurg Leopoldo Luque sowie seine Psychiaterin Agustina Cosachov.