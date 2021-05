Pleite für Chelsea - Leicester City gewinnt FA-Cup dank Traumtor von Thieleman

Die Foxes, die seit über 50 Jahren nicht mehr das Pokalfinale erreicht hatten, gewannen den Wettbewerb erstmals in ihrer Vereinsgeschichte. Die Freude der Spieler und Fans im Stadion war gigantisch. 21’000 Zuschauer waren im Wembley anwesend und sorgten für Gänsehaut – besonders die 6000 Fans von Leicester City lagen sich am Ende in den Armen.

Schon am Dienstag treffen die beiden Finalisten an der Londoner Stamford Bridge wieder aufeinander. Am vorletzten Premier-League-Spieltag geht es für die Tabellennachbarn um den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation. Leicester ist Dritter mit zwei Punkten Vorsprung auf den Vierten Chelsea. Auch der Tabellenfünfte Liverpool hofft noch auf einen Platz unter den ersten vier.