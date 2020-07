Auto von Fluten mitgerissen

Leiche des Mädchens aus Chamoson im Genfersee entdeckt

Nach fast einem Jahr ist der Leichnam des 6-jährigen Mädchens gefunden worden, das in Chamoson VS bei einem Unwetter von Wassermassen mitgerissen wurde. Die Leiche wurde auf dem Genfersee aufgefunden.

Eine Schlammlawine im Kanton Wallis riss am 11. August 2019 ein Auto mit einem Mann und einem Kind davon. Die Leiche des Kindes wurde fast ein Jahr später im Genfersee entdeckt, von dem 37-jährigen Mann aus Genf fehlt noch jede Spur.

Eine Drittperson habe am 23. Juli bei Cully VD eine Leiche entdeckt, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Kantonspolizei Waadt habe sich zum Seeufer begeben und musste dort den Leichnam eines Kindes bergen. In Lausanne wurde die Identität der Leiche ermittelt.