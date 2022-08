23-Jähriger stirbt in Kreuzlingen: Die Todesursache ist noch immer unklar

Auf dieser Sportanlage in Kreuzlingen wurde der 23-Jährige am späten Samstagabend, kurz vor 23.30 Uhr, aufgefunden.

Gemäss Recherchen von 20 Minuten war der Mann Mitglied in einem örtlichen Fussballclub.

Noch immer ist vieles unklar über den Fall des 23-Jährigen, der in Kreuzlingen TG auf einem Sportplatz verstarb.

Noch ist unklar, unter welchen Umständen der 23-jährige Mann am Samstagabend in Kreuzlingen TG verstorben ist. Die Kantonspolizei Thurgau gibt sich bedeckt. «Wir ermitteln weiterhin in alle Richtungen», sagt Mediensprecherin Claudia Brunner.