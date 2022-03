Aus der Nachbarschaft - Leiche in Graben gefunden – zwei mutmassliche Täter festgenommen

Am Samstag wurde eine weibliche Leiche in einem Entwässerungsgraben im Lustenauer Ried aufgefunden.

Am späteren Samstagnachmittag wurde eine weibliche Leiche in Lustenau (A), direkt an der Grenze zur Schweiz, gefunden.

Ein Grundstückbesitzer fand am Samstagnachmittag bei Arbeiten entlang eines Entwässerungsgrabens im Lustenauer Ried eine weibliche Leiche und verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Leiche handelt es sich um eine 30-jährige Frau aus Dornbirn, die am Sonntag bei der Polizeiinspektion Dornbirn als vermisst gemeldet wurde.

Die am Montag erfolgte Obduktion der Leiche ergab Hinweise auf Fremdverschulden. Ermittlungen im Bekanntenkreis der getöteten Frau führten schliesslich zu zwei Tatverdächtigen im Alter von 25 und 19 Jahren. Die 30-jährige Frau hielt sich in der Nacht auf Donnerstag mit beiden Beschuldigten in der Wohnung des 19-Jährigen in Lustenau auf. Während dieses Aufenthaltes kam es zu Gewaltanwendungen, an deren Folgen die Frau verstarb. Das teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Dienstagnachmittag mit.