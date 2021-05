Bezirksgericht Frauenfeld - Leiche in grünem Teppich in Wald entsorgt

Isabella T. (†20) wurde im November 2017 in einen Teppich gerollt und in einem Waldstück in Zezikon TG abgelegt.

Im Januar 2018 wurde die Leiche von Isabella T. in einen Teppich eingerollt in einem Waldstück in Zezikon TG gefunden.

Drei Monate galt Isabella T. als vermisst. Am 25. Januar 2018 wurde ihre Leiche in einen grünen Teppich eingewickelt im Wilderetobel in Zezikon TG von Waldbesitzer Manfred Hunziker gefunden. Dort lag sie laut Anklageschrift bereits seit dem 3. November 2017.

Es wird angenommen, dass Isabella T. am Nachmittag des 3. Novembers in der Wohnung von J.B. in Thundorf TG verstorben ist. Um 17.30 Uhr rief der Niederländer J.B. einen Kollegen an, der zusammen mit einem weiteren Mann zur Wohnung von J.B. nach Thundorf TG kam. Nachdem die beiden den, abgesehen von einem Paar Socken, unbekleideten Körper im Gästezimmer gesehen hatten und den Tod von Isabella T. festgestellt hatten, wurde der Leichnam mit einer lilafarbenen Decke zugedeckt. Nachdem J.B. den beiden anderen Männer schilderte, was vorgefallen war, machten sie sich zu dritt ans Werk, um die tote Frau transportfähig zu verpacken. Dazu wurden zuerst die Füsse mit Paketschnur zusammengebunden, ein buntgemusterter Bettbezug über die Leiche gelegt sowie anschliessend der ganze Körper in eine Decke gewickelt und schlussendlich alles mit Paketschnur zugebunden. Danach wurde der eingewickelte Leichnam auf einen grünen Teppich gerollt und dieser wiederum verschnürt.