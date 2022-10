Frankreich : Leiche in Koffer entdeckt – 12-jährige Schülerin in Paris ermordet

Zusammengerollt und mit Wunden am Hals wurde die Zwölfjährige in einem Koffer entdeckt. Im Zusammenhang mit dem Mord wurden vier Personen festgenommen.

Grausamer Fund in Frankreich: In Paris ist in einem Koffer die Leiche eines jungen Mädchens entdeckt worden. Die etwa zwölf Jahre alte Teenagerin sei mit Wunden am Hals zusammengerollt am Freitagabend gegen 23 Uhr gefunden worden, wie der französische Nachrichtensender BFMTV am Samstag berichtete.