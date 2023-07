Hans Macks Leiche in Kühltruhe – SMS an seine Frau löste den Alarm aus

Getöteter Hans Mack : Leiche in Kühltruhe zerstückelt – SMS an seine Frau löste den Alarm aus

1 / 6 Der deutsche Unternehmer Hans-Peter Mack ist in Thailand getötet worden. Screenshot/Der Farang Die Polizei fand seine zerstückelte Leiche in einer Gefriertruhe in einem gemieteten Haus. (Symbolbild) imago/McPHOTO Ein thailändisches Paar gab an, von einer Deutschen beauftragt worden zu sein, eine Kühltruhe zum Haus zu liefern, wo Macks Leiche später gefunden wurde. Screenshot

Darum gehts Hans-Peter Macks Leiche wurde in 13 Teile zerstückelt in eine Gefriertruhe gestopft.

Mittlerweile wurden drei Deutsche und ein 27-jähriger Mann aus Pakistan in Gewahrsam genommen.

Das Opfer hat eine äusserst zwielichtige Vergangenheit.

Die thailändische Polizei untersucht im Fall des getöteten deutschen Geschäftsmannes Hans-Peter Mack den Ursprung der letzten SMS, die angeblich der 62-Jährige an seine 24-jährige Ehefrau Piraya Boonmak schickte. Das Paar war am 4. Juli zum Mittagessen verabredet. Als Mack jedoch nicht zum Termin erschien, erhielt die Frau eine Nachricht, in der ihr Mann behauptete, er würde zurückrufen. Boonmak wusste sofort, dass etwas nicht stimmte: In ihrer fünfjährigen Beziehung hatte Mack seiner Frau kein einziges Mal eine SMS geschickt.

Wie die BBC berichtet, soll Boonmak danach eine ganze Reihe von verdächtigen SMS erhalten haben, die sie annehmen liessen, dass ein oder mehrere Betrüger Macks Handy benutzten. Ihr Mann sah die Frau nie wieder. Macks Leiche wurde schliesslich letzten Montag auf einem Anwesen in Nong Prue, einem Vorort des bekannten Ferienortes Pattaya, gefunden.

Wo war die Leiche?

Nach Angaben der Polizei waren der Kopf, der Oberkörper und die Gliedmassen des Deutschen abgetrennt. Den Leichnam hatten die Täter in 13 Teile zersägt und dann in Plastiktüten in einer 1,5 Meter langen Gefriertruhe versteckt.

Ein thailändisches Ehepaar hatte die Polizei informiert, nachdem es zuvor beauftragt worden war, die Gefriertruhe zum Poolhaus zu transportieren. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten einen Geländewagen, der von einem weissen Mann gefahren wurde. Das Gerät war mit Plastikplanen bedeckt und ein schwarzes Klebeband gesichert worden.

Wo wurde Mack getötet?

Das Opfer wurde zuletzt am 4. Juli in seinem silbernen Mercedes in der südthailändischen Küstenstadt Pattaya gesehen. Tage später entdeckten die Ermittler den Wagen auf einem Wohnungsparkplatz in Nong Prue.

Das Innere des Mercedes war sauber geschrubbt worden. Die Beamten entdeckten darin eine schnurlose Kettensäge, eine Heckenschere und Plastikrollen sowie ein Reinigungsmittel auf den Sitzen, dem Armaturenbrett, dem Lenkrad und anderen Bereichen des Wagens. Die Polizei geht davon aus, dass Mack in seinem Auto getötet wurde.

Wer steckt hinter der Tat?

Mittlerweile nahm die Polizei drei Deutsche und einen 27-jährigen Mann aus Pakistan fest. Bei den deutschen Verdächtigen handele es sich um den 52-jährigen Olaf B., der 52-jährigen Nicole F. und der 54-jährigen Petra G. Alle hätten bestritten, mit dem Tod des 62-Jährigen etwas zu tun zu haben.

Wie arbeiteten die Täter?

Laut «News.com.au» soll Nicole F. das Haus gemietet haben, in dem Macks Leiche gefunden wurde. Petra G. und Olaf B. sollen zusammen mit dem Pakistani U. die Leiche des Mannes zersägt und in Plastiksäcke verpackt haben.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass sich Mack am 4. Juli mit Petra G. in einem Café in Nong Prue getroffen hatte. Später fuhren sie zur Villa, wo die anderen Verdächtigen auf Mack warteten.

Was ist das Motiv für die Tat?

Möglicherweise wollten die Deutschen und der Pakistani den Geschäftsmann zwingen, Geld auf ihre Konten zu überweisen. Am Mittwoch hatte die Zeitung «Khaosod» berichtet, dass insgesamt drei Millionen Baht (rund 78'000 Euro) von dessen Konto auf zehn Zielkonten überwiesen worden seien. Der Mord sei von der Gang über einen Monat lang geplant und gut vorbereitet worden, zitierte das Blatt den Vize-Chef der Nationalpolizei, Surachate Hakparn.

Wer war Hans-Peter Mack?

Im Jahr 2018 wurde der Deutsche in Thailand verhaftet, weil er angeblich einen Ring für den Handel mit Minderjährigen leitete, der Kinder für Sex an ausländische Männer vermittelte. Er schaffte es, dem Gefängnis zu entgehen und baute später ein Immobilienimperium auf.