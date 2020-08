Opfer suchte seine Sonnenbrille Leiche lag 11 Tage im Klappsofa eingeklemmt

Im Südwesten Frankreichs musste die Feuerwehr ausrücken, nachdem Nachbarn einen unangenehmen Geruch aus einer Wohnung meldeten. Dort entdeckten die Einsatzkräfte eine stark verwesende Leiche.

Die Feuerwehr von Saint-Pierre-du-Mont machte am 19. August einen grausamen Fund: In einer Wohnung fanden sie im Klappsofa die Leiche eines 38-jährigen Mannes.

Feuerwehrmänner in der südfranzösischen Ortschaft Saint-Pierre-du-Mont haben vor einigen Tagen eine makabere Entdeckung gemacht: In einer Wohnung fanden sie die stark verwesende Leiche eines 38 Jahre alten Mannes. Der Tote lag eingeklemmt in seinem Klappsofa. Nach ersten Erkenntnissen soll er versucht haben, ein Paar Sonnenbrille n zu greifen , die unter dem Sofa lagen .

Die Nachbarn hatten am Mittwoch bei der Polizei Alarm geschlagen. Aus der Wohnung im zweiten Stock komme ein unangenehmer Geruch . Vom Bewohner hatte es seit dem 8. August keine Lebenszeichen mehr gegeben , wie das Portal Sud Ouest berichtet. Die Einsatzkräfte stiegen durch ein halb geöffnetes Fenster in die Wohnung, die Eingangstüre war von Innen verriegelt. Zunächst musste der aggressive Hund des Mannes beruhigt werden.

Zweite Leiche im Klappsofa

In Carpentras, unweit von Marseille, wurde in d e rselben Woche e ine weitere Leiche in einem Klappsofa entdeckt. Wie France Bleu berichtet , dürfte e s s ich aber in diesem Fall nicht um einen Unfall gehandelt haben: Die bereits mumifizierten Überreste eines Menschen lagen offenbar schon seit mehreren Monaten im Sofa versteckt.