Lake Mead : Leiche lag in Fass – jetzt fanden Ermittler eine Schusswaffe in der Nähe

Der sinkende Wasserpegel des Lake Mead hat nach fünf Leichen nun auch eine Schusswaffe freigegeben. Diese könnte mit einer der Leichen in Verbindung stehen.

1 / 12 Der Stausee Lake Mead in der Nähe von Las Vegas ist zurzeit fast komplett ausgetrocknet. AFP Wegen des sinkenden Wasserpegels gibt der See nun vieles, das lange verborgen war, frei. AFP Innerhalb der letzten Monate wurden bereits fünf Leichen gefunden. AFP

Darum gehts In den letzten Monaten wurden fünf Leichen im Lake Mead gefunden.

In der Nähe der Fundstelle einer Leiche in einem Fass wurde jetzt eine Schusswaffe entdeckt.

Im Westen der USA gibt es aktuell eine anhaltende Dürre, die den See austrocknet.

Monate nach der Entdeckung einer jahrzehntealten Leiche in einem Fass am Boden des austrocknenden Lake Mead bei Las Vegas haben die Ermittler in unmittelbarer Nähe eine Schusswaffe gefunden. Noch sei es jedoch zu früh, um sagen zu können, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Funden bestehe, erklärte die Polizei in der US-Glücksspielstadt am Donnerstag (Ortszeit). Nach dem Leichenfund im Mai hatte es Spekulationen gegeben, wonach es sich bei dem Toten um ein Opfer der Glücksspiel-Mafia handelt.

Fund passt zu typischem Vorgehen von Auftragskillern

Nach der Entdeckung der skelettierten Leiche hatte die Polizei nur wenige Details preisgegeben. Das Mordopfer war jedoch durch einen Kopfschuss gestorben, in ein Metallfass gestopft und dann vermutlich von einem Boot aus über Bord geworfen worden – ein typisches Vorgehen von Auftragskillern, die in den 70er und 80er-Jahren in Las Vegas aktiv waren.

Seit dem Leichenfund im Mai waren in dem immer weiter austrocknenden See noch vier weitere Skelette entdeckt worden, die jüngsten Funde gab es erst vor wenigen Tagen in der Nähe eines Badestrandes.

Der Lake Mead wurde in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Zuge des Hoover-Dammprojekts geschaffen und ist der grösste Trinkwasserspeicher in den USA. Wegen anhaltender Dürre in den vergangenen Jahren ist sein Wasserstand auf das niedrigste Niveau seit 1937 gesunken. Wissenschaftlern zufolge trägt der menschengemachte Klimawandel zu der Dürre im Westen der USA bei.

