Sakash war Ende September zum letzten Mal gesehen worden. Ihre Schwester Ellen Brown war erst kürzlich nach New York gekommen, um nach der Verschwundenen zu suchen. Am Dienstagnachmittag kam Brown mit einer Putzequipe an die 123rd Street, um Sakashs Haus zu säubern. Die 66-Jährige litt unter dem Messie-Syndrom. Dabei entdeckten Mitarbeiter der Reinigungsfirma die Leiche.

Evelyn Sakash war eine beliebte Set-Designerin in der Unterhaltungsbranche. Unter anderem hatte sie für Serien wie « Orange ist the New Black » und « La w & Order: Criminal Intent » gearbeitet und Blockbuster wie «Still Alice» und «The Disappearance of Eleanor Rigby» . 2003 gewann Sakash einen « Daytime Creative Arts Emmy » für ihre Arbeit in « Between the Lions » .