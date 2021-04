Mehr als dreieinhalb Monate nachdem sein Sohn Benno die Leichen seiner Eltern in der Etsch entsorgte, wurden die Überreste von Peter Neumair bei Trient gefunden. Identifiziert wurde er aufgrund seiner Uhr.

Totes Lehrer-Paar aus Bozen : Leiche von Peter Neumair in der Etsch gefunden

1 / 14 Die Leiche von Peter Neumair wurde am 27. April 2021 in der Etsch bei Trient entdeckt. Identifiziert wurde er aufgrund seiner Uhr. Instagram/lfvsuedtirol/ Am Abend des 4. Januar 2021 fuhr Benno Neumair mit den Leichen der Eltern im Volvo zur Etsch. Screenshot Raiplay Im Laufe der Ermittlungen versuchte der Sohn, die Ermittler mit falschen Spuren zu verwirren. So gab er ihnen ein Paar seiner Pantoffeln und behauptete, sie gehörten seinem Vater Peter Neumair. Instagram/chilhavistoraitre

Darum gehts Am 27. April wurde die Leiche von Peter Neumair in der Etsch entdeckt.

Der Familienvater und seine Frau Laura Perselli waren am 4. Januar vom gemeinsamen Sohn Benno getötet worden. Der 30-Jährige ist geständig.

Die Leiche des Vaters wurde aufgrund seiner Uhr identifiziert.

Die monatelange Suche nach der zweiten Leiche im Fall Perselli-Neumair hat nach Medienberichten ein Ende: Am Ufer der Etsch in Trient sei ein Körper gefunden worden, der als der vermisste Vater aus Bozen identifiziert worden sei, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag. Peter Neumair (68) sei an seiner Uhr erkannt worden, eine abschliessende DNA-Untersuchung steht noch aus.

Wie das Portal Alto Adige berichtet, habe ein junger Mann die stark verweste Leiche entdeckt, als er mit seinem Hund am Flussufer spazierte. Er alarmierte sofort die Polizei.

Die Leiche der 63-jährigen Mutter war Anfang Februar bei einer Suchaktion ebenfalls im Fluss Etsch bei Neumarkt gefunden worden. Das Paar war am Abend des 4. Januar in seinem Haus getötet worden. Benno Neumair, der 30-jährige Sohn des Paares, hat in Verhören die Tat gestanden. Ein psychiatrisches Gutachten soll den geistigen Zustand des Beschuldigten klären.

Benno Neumair brachte de Leichen mit dem Familienauto bis zur Etsch

Je mehr die Polizei i m Tötungsdelikt ermittelt, umso mehr glaub en die Ermittler , dass Benno Neumair die Tat vor langer Zeit geplant hatte. Obwohl er gestanden hat, m it Wut und aus dem Impuls heraus gehandelt zu haben, deuten alle Hinweise darauf hi n , dass er sehr wohl wusste, dass er genau an jenem Abend seine Eltern ermorden w ü rde.

Nicht nur, weil er bereits das Kletterseil, mit dem er die beiden erwürgte, zur Hand hatte und die Reinigungsmittel besorgte, mit denen er den Tatort blitzeblank putzte, sondern, weil er seiner Freundin Martina angekündigt hatte, dass er am späteren Abend mit dem Volvo seiner Eltern nach Auer fahren werde, um sie zu besuchen. Peter Neumair hatte seinem Sohn nicht erlaubt, das Auto zu benutzen . In der Vergangenheit war Benno zu seiner Freundin mit dem ÖV gefahren.

In der Sendung «Chi l'ha visto?» des italienischen Senders Rai 3 wurden Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras aus Bozen veröffentlicht. Darauf zu sehen ist der Volvo der Neum a irs a n verschiedenen Kreuzungen der Stadt im Südtirol. Die Ermittler gehen davon aus, dass Benno damit die Leichen seiner Eltern bis zur Etsch transportierte , um sie dort gegen 21.30 Uhr zu entsorgen.

Die vier wichtigsten Stellen im Fall Neumair/Perselli: Benno Neumair versteckte das Handy von Mutter Laura Perselli beim Ponte Roma, die Leichen seiner Eltern entsorgte er beim Ponte di Vadena. Laura Persellis Leiche wurde am 6. Februar 2021 in der Etsch bei der Ortschaft Neumarkt entdeckt. Am 27. April wurde die Leiche von Peter Neumair bei Trient entdeckt. Google Maps

1 / 10 Laura Perselli und Peter Neumair mit Tochter Madé. Sie glaubt nicht an die Reue ihres Bruders Benno. Instagram/chilhavistoraitre D i e 68-jährige Laura Perselli und der 63 Jahre alte Peter Neumair verschwanden am Abend des 4. Januars 2021. Landesfeuerwehrverband Südtirol Im Laufe der Ermittlungen geriet Sohn Benno (30) ins Visier der Staatsanwaltschaft von Bozen. Screenschot Youtube