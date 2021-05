Canyoning-Unglück Vättis - Leiche von viertem Vermissten freigespült und geborgen

1 / 11 Letzten Sommer passierte in der Parlitobelschlucht in Vättis ein Canyoning-Unglück. Matthias Holzinger Eine Gruppe Spanier kam in ein Gewitter und verunglückte. Facebook Nun wurde der vierte Vermisste tot geborgen. BRK News

Das Unglück ist am 12. August 2020 passiert. Erst jetzt konnte die Kantonspolizei St. Gallen die Berichterstattung dazu abschliessen. In der Parlitobelschlucht in Vättis verunglückten vier Canyoning-Sportler aus Spanien. Drei konnten geborgen werden. Ende Oktober 2020 musste die Suche nach dem vierten vermissten Canyoning-Sportler unterbrochen werden. Damals wurde die Zufahrt nach St. Martin wegen Schneefalls und ersten Lawinenabgängen gesperrt. Im Februar und April 2021 wurden durch die Kantonspolizei St. Gallen Helikopterflüge im Suchgebiet durchgeführt, wobei Ende April im Einmündungsbereich des Bachs in den Stausee ein Helm und Wanderschuhe aufgefunden werden konnten.

Am vergangenen Mittwoch konnte bei Schneeräumungsarbeiten eine leblose Person im Einmündungsbereich der Tamina in den Stausee festgestellt werden, teilt die Kapo St. Gallen mit. Die Identifikation des Instituts für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen hat ergeben, dass es sich um den vierten vermissten Canyoning-Sportler, einen 38-jährigen Spanier, handelt.

Das sagten die Behörden am Tag nach dem Unglück vor Ort.

Grosse Trauer in Spanien

Die anderen drei Vermissten konnten bereits kurz nach dem Unglück geborgen werden. Die Gruppe kam in der Parlitobelschlucht beim Canyoning in ein Gewitter. Die vier Freunde dürften von diesem Unwetter überrascht worden sein. Einen Guide hatten sie laut der Polizei nicht dabei. Kollegen der Verunglückten sagten jedoch, sie seien alle erfahren gewesen.

In ihrer Heimat löste das Unglück eine grosse Trauer aus. Selbst der spanische Ministerpräsident hatte den Familien sein Beileid übermittelt. «Meine Gedanken sind bei den Familien und den Freunden der Touristen, die beim Canyoning in der Schweiz ums Leben kamen», schrieb der spanische Premierminister auf Twitter. Zudem dankte er allen, die an der grossangelegten Suche am Unglücksort beteiligt waren.