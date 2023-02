Italien: Leiche von Ukrainerin (23) gefunden

Die 23-jährige Yana Malayko war am 20. Januar in Castiglione delle Stiviere spurlos verschwunden.

Der Fall beschäftigt ganz Italien: die 23-jährige Ukrainerin Yana Malayko verschwand in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 2023 spurlos. «Versuch zu schlafen, Schatz» war die letzte Nachricht, welche sie ihrem Freund geschrieben hatte. Nach tagelanger Suche fanden die Carabinieri nun am Mittwoch gegen 15 Uhr Yanas Leiche. Sie lag unter einem Holzstapel an der Grenze zwischen den Provinzen Mantua und Brescia hinter einer Gärtnerei versteckt. Die Staatsanwältin von Mantua, Manuela Fasolato, war ebenfalls vor Ort, wie «La Repubblica» berichtet.

Ex-Freund ist tatverdächtig

Wie der «Corriere della Sera» berichtet, wurde Stratan in der betreffenden Nacht bei seinem Wohnhaus dabei gefilmt, wie er einen grossen Sack die Treppe hinunterschleppte. Zuvor habe Stratan vergeblich versucht, die grossen und weit verbreiteten Blutflecken in seiner Drei-Zimmer-Wohnung zu beseitigen, insbesondere an der Türklinke des Schlafzimmers, in dem der Mord vermutlich mit einem Messer als Waffe begangen worden sei.