Japan : Leiche von «Yu-Gi-Oh!»-Autor trieb im Meer

Der Schöpfer des erfolgreichen «Yu-Gi-Oh!»-Mangas ist tot. Die Küstenwache von Okinawa fand seine Leiche 300 Meter vor der Küste.

Die Küstenwache von Okinawa fand seine Leiche im Meer. Der 60-Jährige sei möglicherweise an den Folgen eines Tauchunfalls gestorben, sagte ein Beamter.

Der Autor der berühmten Manga-Serie «Yu-Gi-Oh!», Kazuki Takahashi, ist tot. Der 60-Jährige sei möglicherweise an den Folgen eines Tauchunfalls gestorben, sagte ein Mitglied der Küstenwache der südjapanischen Stadt Nago am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Takahashis Leiche wurde demnach am Mittwochmorgen vor der Küste der Präfektur Okinawa gefunden. «Japan Times» berichtet, Takahashi sei etwa 300 Meter vor der Küste gefunden und aus dem Wasser gezogen worden. Nach Angaben des Fernsehsenders TBS war Takahashi allein in Okinawa unterwegs. Ein Mitarbeiter einer Autovermietung hatte sich am Mittwochabend bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, er könne den Kunden nicht erreichen, woraufhin die Küstenwache alarmiert wurde.