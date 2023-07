Martha’s Vineyard: Leiche vor Obamas Anwesen gefunden – Leibkoch tödlich verunfallt

Es handelt sich um den Leibkoch der früheren First Family.

In der Nähe des Anwesens der Obamas auf der Insel Martha’s Vineyard wurde eine Leiche gefunden.

Der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle trauern um ihren Leibkoch. Tafari Campbell sei in der Nähe des Anwesens der Obamas auf der Insel Martha’s Vineyard ertrunken, bestätigte die Polizei des Staates Massachusetts. Demnach handelte es sich bei einem Paddleboarder, dessen Leiche am Montag aus dem Teich Great Pond in Edgartown geborgen wurde, um den Koch der ehemaligen Präsidentenfamilie. Zum Zeitpunkt der Tragödie waren die Obamas nicht vor Ort.