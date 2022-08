Mordfall in Deutschland: Leiche war mit Gewichten beschwert – lebte «The Gentleman» in Australien?

Wissenschaftler wenden neue forensische Technik an

Nun könnte Forschenden aus dem australischen Perth ein Durchbruch gelungen sein. Die Wissenschaftler haben laut «The Guardian» eine neue forensische Technik angewandt, die belegen soll, dass der Mann den grössten Teil seines Lebens in Australien verbracht hatte. Die Wissenschaftler machten diese Entdeckung durch eine Analyse des Isotopenverhältnisses der Knochen des Mordopfers. Unterschiede in Klima, Boden und menschlicher Aktivität auf der ganzen Welt verändern laut den Forschenden die Isotopenzusammensetzung von Nahrung, Wasser und sogar Staub – was sich schliesslich in der Isotopenzusammensetzung des menschlichen Gewebes widerspiegelt.