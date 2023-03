Credit Suisse: Aktie unterbewertet, trotzdem keine Käufer

Getty Images via AFP

Obwohl der Kurs am Mittwoch auf unter 1.60 Franken fiel und die Aktie damit laut Experten unterbewertet war.

Die Aktie der Credit Suisse (CS) verlor am Mittwoch zwischenzeitlich über 30 Prozent an Wert und fiel auf knapp 1.60 Franken – obwohl CS-Präsident Axel Lehmann noch im Dezember sagte, dass der Wert unmöglich unter 2.52 Franken fallen könnte.

Nach einer solchen Aussage sei es beunruhigend, wenn der Kurs so stark fällt, sagt Marc Chesney, Finanzprofessor an der Uni Zürich, zu 20 Minuten. «Lehmann wollte die Anlegerinnen und Anleger beruhigen, das ist ihm nicht gelungen. Die Lage ist schlimm», so Chesney.