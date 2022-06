Südafrika : Leichen liegen in Bar verstreut über Tischen und Stühlen nach möglicher Vergiftung

In einem Lokal in der südafrikanischen Stadt East London sind 22 Tote gefunden worden. Die genauen Umstände sind unklar. Vermutet wird, dass möglicherweise eine Substanz freigesetzt wurde.

In einer Bar in Südafrika wurden 22 Leichen entdeckt.

Mindestens 22 Menschen sind aus noch unerklärter Ursache in einer Bar in der südafrikanischen Stadt East London ums Leben gekommen. Der Vorfall sei in den frühen Morgenstunden am Sonntag gemeldet worden, die Polizei habe eine forensische Untersuchung eingeleitet, sagte die Polizeikommissarin der Ostkap-Provinz, Nomthetheleli Mene, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SABC.