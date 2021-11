Corona in Österreich – Leichen müssen aus Platzmangel im Spitalgang zwischengelagert werden

Noch immer scheinen viele nicht wahrhaben zu wollen, wie dramatisch die Corona-Situation in Österreich tatsächlich ist. Gleichzeitig sind Medizinerinnen und Mediziner landesweit am Ende: In Salzburg müssen künftig Ärztinnen und Ärzte wegen einer Triage darüber entscheiden , wer behandelt wird und wer nicht – also tendenziell, wer leben darf und wer wahrscheinlich sterben muss. Nun kommen neue beunruhigende Nachrichten aus Oberösterreich: Dort sterben so viele Corona-Patienten, dass die Pathologie nicht nachkommt, wie heute.at berichtet.

Personal ist psychisch am Ende

Die APA hat mit einer Insiderin eines oberösterreichischen Spitals gesprochen: Alleine in der Nacht auf Montag seien so viele Patientinnen und Patienten gestorben, dass man am Limit war. «Die Leichen mussten wegen Überfüllung am Gang abgestellt werden», so Pflegefachkraft Monika, deren Name von der Agentur geändert wurde, um ihre Anonymität zu wahren. Das Personal sei psychisch am Ende: «Keiner draussen kann sich vorstellen, was das bedeutet», so die Pflegerin.