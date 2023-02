Hamburg: Leichenfund in Kanal löst zehn Jahren alten Kriminalfall

Deutschland : Leichenfund in Hamburger Kanal löst zehn Jahre alten Kriminalfall

Im Januar wurden in einem Kanal in Hamburg Leichenteile gefunden.

Rund drei Wochen nach dem Fund von Leichenteilen in einem Hamburger Kanal haben Ermittler den Fall nach eigenen Angaben geklärt und einen Verdächtigen gefasst. Wie die Polizei in der Hansestadt am Donnerstagabend mitteilte, handelt es sich um die sterblichen Überreste einer seit zehn Jahren vermissten Frau. Ein 43-Jähriger, der schon früher als Verdächtiger eingestuft worden war, kam in Untersuchungshaft.