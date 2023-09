3,1 auf Richterskala: Im Kanton Jura bebte die Erde

Wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich mitteilt, hat man im Kanton Jura, ungefähr 14 km südwestlich von Porrentruy, ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am Freitagmorgen um 07.07:12 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3,1 auf der Richterskala. Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.