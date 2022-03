Schweizweite Kriminalstatistik – Leicht weniger Straftaten – Jugend- und Cyberkriminalität hat zugenommen

Die Corona-Pandemie hat auch das «Polizeijahr» 2021 geprägt und die Ressourcen der Polizeikorps in der Schweiz stark in Anspruch genommen, beispielsweise mit den personellen Aufwänden bei Corona-Demonstrationen in verschiedenen Städten. Umso mehr freut sich die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) deshalb über die Kriminalstatistik des Jahres 2021. Mit insgesamt 415’008 erfassten Straftaten nahm die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent ab – der neunte Rückgang in Folge.