Alex Wilson und Kariem Hussein - Leichtathleten müssen nun noch härter für Sponsorengelder kämpfen

Es ist bereits der zweite Dopingschock in der Schweizer Leichtathletik während Olympia 2021: Sprinter Alex Wilson wurde positiv getestet und ist darum bis auf Weiteres provisorisch gesperrt. Dabei hat erst vor einer Woche der Hürdenläufer Kariem Hussein eine Doping-Sperre erhalten.

Damit verpassen gleich zwei bekannte Schweizer Athleten die Olympischen Spiele in Tokyo: «Das ist ein harter Schlag für die Leichtathletik-Szene und den Verband», sagt Sportmarketing-Experte Marcel Hüttermann von der ZHAW zu 20 Minuten.

Alex Wilson wurde im März 2021 durch Antidoping Schweiz ausserhalb eines Wettkampfes positiv auf Trenbolon getestet. Dabei handelt es sich um eine Substanz, die unabhängig von der nachgewiesenen Menge verboten ist. Antidoping Schweiz hat daraufhin eine provisorische Sperre verhängt. Wilson hat dagegen Einsprache erhoben und angegeben, dass kontaminiertes Fleisch schuld am positiven Befund sei. Darauf wurde die provisorische Sperre aufgehoben. Doch World Athletics hat Einsprache gegen den Entscheid erhoben und Wilson wurde erneut mit einer provisorischen Sperre belegt. Zurzeit läuft ein Verfahren. Es gilt die Unschuldsvermutung.

«Dopingvorfälle schrecken auch neue Sponsoren ab», so Hüttermann. Für Leichtathletinnen und Leichtathleten weltweit und in der Schweiz brauche es nun noch mehr Überzeugungskraft, um an Gelder zu gelangen. Denn die Leichtathletik sei ähnlich wie der Radsport, immer wieder mit Doping konfrontiert.