Unwetterwarnung : Leichtathletik-EM musste wegen starken Gewitters unterbrochen werden

Die Leichtathletik-EM in München musste aufgrund des Wetters unterbrochen werden.

Die Leichtathletik-Europameisterschaften in München sind am Finalabend von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo unterbrochen worden. Grund war am Donnerstagabend eine Unwetterwarnung. Die Zuschauer versuchten, dem Regen zu entkommen, und sollten sich auf Bitten der Veranstalter im überdachten Bereich des Olympiastadions aufhalten.