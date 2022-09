Stabhochsprung: Leichtathletik-Superstar Duplantis – «Werde für einen Schweizer gehalten»

An der WM in Eugene sicherte sich Armand Duplantis überlegen WM-Gold und stellte einen neuen Weltrekord auf.

Armand Duplantis, in den USA haben viele Mühe, Schweden und die Schweiz auseinanderzuhalten. Sie sind in den USA geboren, starten aber für Schweden. Wurden Sie schon mal für einen Schweizer gehalten?

Sicher die Erfolgreichsten. Es war bislang ein fantastisches Jahr für mich. Ich konnte praktisch alles in die Tat umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte.

Ich versuche ja nicht, etwas nur einmal zu gewinnen. Ich möchte jeden Titel mehrfach gewinnen, so wie einst Sergej Bubka. Ich weiss, dass ich das nicht für immer tun kann, aber ich möchte so lange wie möglich erfolgreich sein.

Ich denke, ich habe noch höhere Sprünge in mir. Ich bin erst am Anfang.

Ich habe genug interne Motivation. Im Sport trittst du auch gegen dich selbst an und versuchst, besser zu sein, als am Tag zuvor. Natürlich ist Konkurrenz eine gute Sache. Aber das kann ich nun mal nicht kontrollieren.

Nein. An der EM 2018 war ich das letzte Mal als Aussenseiter am Start, übersprang erstmals die sechs Meter und gewann Gold. Das macht es für mich zu einem ganz besonderen Tag. Es war wie ein Traum, der endlich wahr geworden ist.

Ich glaube nicht. Immer, wenn ich das Gefühl hatte, dass es zu viel wird, bin ich einfach nicht mehr gesprungen. Das war immer ok, meine Eltern haben mich nie gedrängt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute immer noch so ein Feuer und eine solche Leidenschaft für den Sport verspüre.

Nicht wirklich. Aber immerhin gut genug, um Spass zu haben. Ich habe es sehr genossen, am Pro-Am des Omega Masters spielen zu können und einige erholsame Tage in Crans zu verbringen.

Die Landschaft, die manchmal wie ein Gemälde aussieht. Dann natürlich auch Schokolade und Raclette, beides zwei meiner liebsten Sachen. Diese Woche hatte ich das erste Mal in meinem Leben Raclette, es war fantastisch.



*Armand Duplantis ist Markenbotschafter des Uhrenherstellers Omega. Das Interview wurde im Rahmen des Omega Masters in Crans-Montana durchgeführt. Am Donnerstag wird Duplantis bei Weltklasse Zürich an den Start gehen.