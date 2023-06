Leonie Spehr disqualifiziert, weil sie zu schnell war

Derzeit laufen in Berlin die Special Olympics (17. bis 25. Juni). Es ist die weltweit grösste Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung, die unterteilt in Sommer- und Winterspiele alle zwei Jahre ausgetragen wird. Mehr als 7000 Athlet:innen aus 190 Nationen nehmen daran teil ( alle Infos findest du hier). Besonders interessant: Athletinnen und Athleten können bei den Special Olympics aufgrund von zu guten Leistungen disqualifiziert werden. Warum? Wir erklären es dir.

Der Grund

Bei den Special Olympics World Games sind Bestleistungen nicht das Mass der Dinge. Das Motto der in Berlin stattfindenden Weltspiele lautet «Zusammen unschlagbar» und steht im Vordergrund. Das heisst, um einen fairen Wettkampf zu ermöglichen, durchlaufen die Sportlerinnen und Sportler ein Klassifizierungssystem. Dadurch werden sie in Finalgruppen aus maximal acht Personen eingeteilt. Wer dort zu sehr von der vorher gemessenen Leistung abweicht (15 Prozent besser), wird disqualifiziert.

Gibt es noch was Besonderes?

Ja. In sechs Special-Olympics-Sportarten gibt es ein neues System. Das sieht eine weitere Klassifizierungsstufe vor und wird auch in der Leichtathletik angewandt. Die Trainer teilen ihre Athletinnen und Athleten vor Beginn der Spiele in Gruppen ein. Das heisst: Die Trainer müssen abschätzen, wie stark ihre Schützlinge in der Klassifizierung abschneiden werden. Man fliegt also raus, wenn sich die Leistungsunterschiede beim Turnier als zu gross entpuppen.